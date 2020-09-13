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    Rizespor, Meriah'ı kiraladı

    Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Rizespor, Olimpiakos forması giyen Yassine Meriah'ı kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 17:37
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    Rizespor, Meriah'ı kiraladı

    Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Yassine Meriah'ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

    KULÜP RESMEN AÇIKLADI

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Meriah'ın kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla bir yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

    Açıklamada, Yassine Meriah'a 'hoş geldin' denilerek başarı dileğinden bulunuldu. Meriah, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti.

    Rizespor, Meriah ı kiraladı #1

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