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    Rizespor, Michel'i istiyor

    Süper Lig'de etkili olacak bir kadro kurmak isteyen Rizespor'da orta saha arayışları kapsamında Vallodolid'in 32 yaşındaki futbolcusu Michel ile temasa geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 12:55
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    Rizespor, Michel'i istiyor

    Takımın başına Stjepan Tomas'ı getiren Rizespor, uzun süredir tecrübeli bir orta saha oyuncusu için arayışlarını sürdürüyordu.

    ARANAN ORTA SAHA BULUNDU

    Bu anlamda özellikle İspanya'ya ağırlık veren yeşil-mavililer, aradığı ismi La Liga'da buldu. Atmacalar, Real Valladolid forması giyen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Michel için harekete geçti.

    Karadeniz ekibinin, yıldız futbolcu için maliyet araştırmasında olduğu ve uygun görülmesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi.

    2015-2016 sezonunda Çin'de Guangzhou forması giyen Michel, kariyerinin kalan bölümünde İspanya'nın dışına çıkmadı.

    Rizespor, Michel i istiyor #1

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