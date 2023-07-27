Rizespor, Muhammet Taha Şahin'i renklerine bağladı Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Manisa FK’dan Muhammet Taha Şahin’i transfer etti.

İHA

1 sezonluk aranın ardından Süper Lig’e yükselen İlhan Palut yönetimindeki Rizespor yeni transferini duyurdu.

Manisa FK Kulübü ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

"Transfer için anlaşmaya varıldı"

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: