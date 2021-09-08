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    Rizespor, Nathan Monzango’yu kiraladı

    Süper Lig temsilcisi Rizespor, Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:48
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    Rizespor, Nathan Monzango’yu kiraladı

    Rizespor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiraladı.

    1 YILLIĞINA KİRALANDI

    Karadeniz ekiplerinden Rizespor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul’da gerçekleşen imza törenine, kulübün basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı.

    Rizespor, Nathan Monzango’yu kiraladı #1

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