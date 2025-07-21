Rizespor, Qazim Laçi'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Arnavut futbolcu Qazim Laçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli orta saha oyuncusu Laçi'nin Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Tetkikleri ve muayenesi yapılan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık taramasının akciğer ve efor testiyle tamamlandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: