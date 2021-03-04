Rizespor'da Okan Buruk sesleri

Sumudica'nın görevi bırakmak istemesi üzerine hoca arayışlarına başlayan Rizespor yönetimi, eski teknik direktörü Okan Buruk'un kapısını çaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Rizespor, 16. sıraya kadar geriledi.

YİNE İSTİFA SİNYALİ VERDİ

Daha önce istifa sinyali veren Sumudica'nın bir kez daha görevi bırakmak istediğini söylemesi üzerine harekete geçen yönetim, Okan Buruk'a teklif yaptı.

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Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Buruk'un, eski kulübünden gelen teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor.

"BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Buruk, daha önce Konyaspor'dan gelen teklifi, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım." diyerek geri çevirmişti.