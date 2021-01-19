Rizespor'da Tomas ile yollar resmen ayrıldı

Sumudica ile prensip anlaşmasına varan Rizespor yönetimi, teknik direktör Tomas'ın görevine son verdi.

Süper Lig ekibi Rizespor'da sıcak saatler yaşanıyor.

Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Rizespor, Tomas yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 21 puan topladı.

SUMUDICA'YLA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sumudica ile daha önce prensip anlaşmasına varan Rize temsilcisinin, Rumen hocayı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.