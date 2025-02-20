Rizespor'dan Martin Minchev, Polonya'nın Cracovia kulübüne transfer oldu

Süper Lig'de mücadele eden İlhan Palut yönetimindeki Rizespor'da bir veda yaşandı.

Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki Bulgar santrfor Martin Minchev ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Minchev, Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne transfer oldu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.