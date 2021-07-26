Rizespor'un Ronaldo Mendes videosu beğenildi

Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Rizespor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

"ANLAŞMA 2 YILLIK"

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor Ronaldo Mendes'i açıkladı - İZLE



TANITIM VİDEOSU BEĞENİLDİ

Tanıtım videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenilirken Anadolu kulüplerinin bu yenilikleri yapması ise takdirle karşılandı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans göstermişti.