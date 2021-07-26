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- Rizespor'un Ronaldo Mendes videosu beğenildi
Rizespor'un Ronaldo Mendes videosu beğenildi
Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 18:09
- Güncelleme : 26.07.2021 - 18:20
Süper Lig ekibi Rizespor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
"ANLAŞMA 2 YILLIK"
Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Çaykur Rizespor Ronaldo Mendes'i açıkladı - İZLE
TANITIM VİDEOSU BEĞENİLDİ
Tanıtım videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenilirken Anadolu kulüplerinin bu yenilikleri yapması ise takdirle karşılandı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta üç gol ve yedi asistlik performans göstermişti.