Euro
9.9786
0.64%
Dolar
8.5186
0.84%
Altın
489.71
0.84%
Borsa
1.441
-0.6%
Bitcoin
380.729
-0.98%
EXEN Coin
26.90
1.16%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Robert Lewandowski Bayern'den ayrılmak istiyor

    Futbol piyasası Lionel Messi'den sonra bir büyük transfere daha tanıklık edebilir. Bayern Münih'in usta golcüsü Robert Lewandowski, kulüpten ayrılma isteğini yönetime bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Robert Lewandowski Bayern'den ayrılmak istiyor

    Robert Lewandowski kariyerinde yeni bir meydan okuma istiyor. Bayern Münih'in golcüsü, Alman devine ayrılık talebini bildirdi.

    Lewandowski ile görüşen Bayern Münihli yöneticiler, 33 yaşındaki yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

    Takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız için harekete geçmesi beklenen kulüp ise Manchester City.

    Harry Kane transferinde Tottenham ile anlaşamayan Maviler, forvet arayışını sansasyonel bir hamleyle noktalamak istiyor.

    Robert Lewandowski Bayern den ayrılmak istiyor #1

    7 SEZONDA 19 KUPA

    Geçen sezonu kulüp ve milli takımda 56 golle tamamlayan Lewandowski, Bundesliga'da son 4 senenin gol kralı.

    Bayern Münih'te 7 sezondur forma giyen Polonyalı, Bavyera ekibinde 19 kez kupa kaldırdı.

    Bu sezona da bıraktığı yerden başlayan Polonyalı golcü, ikisi hafta içindeki Borussia Dortmund ile oynanan Almanya Süper Kupası olmak üzere, iki maçta toplam üç gol kaydetti.

    Robert Lewandowski Bayern den ayrılmak istiyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir