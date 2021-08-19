Robert Lewandowski Bayern'den ayrılmak istiyor

Futbol piyasası Lionel Messi'den sonra bir büyük transfere daha tanıklık edebilir. Bayern Münih'in usta golcüsü Robert Lewandowski, kulüpten ayrılma isteğini yönetime bildirdi.

Robert Lewandowski kariyerinde yeni bir meydan okuma istiyor. Bayern Münih'in golcüsü, Alman devine ayrılık talebini bildirdi.

Lewandowski ile görüşen Bayern Münihli yöneticiler, 33 yaşındaki yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız için harekete geçmesi beklenen kulüp ise Manchester City.

Harry Kane transferinde Tottenham ile anlaşamayan Maviler, forvet arayışını sansasyonel bir hamleyle noktalamak istiyor.

7 SEZONDA 19 KUPA

Geçen sezonu kulüp ve milli takımda 56 golle tamamlayan Lewandowski, Bundesliga'da son 4 senenin gol kralı.

Bayern Münih'te 7 sezondur forma giyen Polonyalı, Bavyera ekibinde 19 kez kupa kaldırdı.

Bu sezona da bıraktığı yerden başlayan Polonyalı golcü, ikisi hafta içindeki Borussia Dortmund ile oynanan Almanya Süper Kupası olmak üzere, iki maçta toplam üç gol kaydetti.