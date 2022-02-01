Roberto Carlos futbola dönüyor

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Carlos, İngiltere amatör lig takımlarından Bull In The Barne United'la bir maç için sözleşme imzaladı.

İngiltere ve İrlanda'da amatör futbol kulüplerinin yer aldığı Sunday League takımlarından Bull In The Barne United, 48 yaşındaki Roberto Carlos'u kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüp sekreteri Matthew Brown, BBC Radio Shropshire'a verdiği demeçte, alışveriş sitesi eBay'in düzenlediği çekiliş sayesinde Roberto Carlos'la sözleşme imzaladıklarını belirtti, "Takımdakilerden biri, eBay'in düzenlediği 'Rüya Transfer Çekilişi'ne katılalım dedi. 5 sterlin ödedik ve çekilişe katıldık. Cuma günü menajerimiz Ed Speller, çekilişi kazandığımı söyledi ve kimse ona inanmadı."

BİR MAÇA ÇIKACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Roberto Carlos'un bir maçta forma giyeceği belirtildi.



eBay'in düzenlediği Rüya Transfer Çekilişi'nde toplanan paraların, amatör futbolun gelişimine aktarılacağı kaydedildi.