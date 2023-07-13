Robin Yalçın, Eyüpspor'da

İHA
1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı.
Eyüpspor'un sosyal medya hesabından transferle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
Eyüpspor’umuz, son olarak Sivasspor forması giyen Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Robin Yalçın'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.
1 gol 1 asistle oynadı
Robin Yalçın, geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 31 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.