Robin Yalçın, Eyüpspor'da
İHA

ekiplerinden Eyüpspor, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından transferle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Eyüpspor’umuz, son olarak Sivasspor forması giyen Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Robin Yalçın'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

1 gol 1 asistle oynadı

Robin Yalçın, geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 31 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Robin Yalçın, Eyüpspor'da