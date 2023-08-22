Rodrigo De Paul, Al-Ahli'yi reddetti Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul için 32 milyon euroluk bir teklif yaptı. Başarılı futbolcu bu teklifi reddetti.

ensonhaber.com Suudi ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul için temasta bulundu. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Ahli, 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibine 32 milyon euroluk teklifle kapısını çaldı. Suudi ekibi burada beklemediği bir yanıtla karşılaştı. De Paul, Al-Ahli'ye ret cevabı verdi. Yıldız oyuncunun Atletico Madrid'de kalmak istediği kaydedildi. Galatasaray da istemişti 2021 yazında 35 milyon euro'ya Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Arjantinli yıldız, Madrid ekibiyle toplam 88 maça çıktı toplam 7 gol 10 asist kaydetti. İspanyol basını daha önce, Rodrigo De Paul için Galatasaray'ında ilgilendiğini belirtmişti.