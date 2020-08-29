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    Rodriguez: Fenerbahçe ile görüştüm

    Peru'nun Binacional takımında forma giyen Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 10:51
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    Rodriguez: Fenerbahçe ile görüştüm

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

    Birçok oyuncuyla ilgilenen sarı-lacivertlilerin istesine giren Aldair Rodriguez, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "MENAJERİMLE GÖRÜŞTÜLER"

    Perulu oyuncu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleştirdi. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı. Bu ilgi beni de daha çok çalışmak yönünde motive ediyor." dedi.

    "HEDEFİM YURT DIŞINA ÇIKMAK"

    Ülke dışına çıkmayı hedeflediğini de belirten golcü isim, "Hedefim yurt dışına çıkmak. Brezilya ve Arjantin Ligi'ni de seviyorum. Flamengo, Palmeiras ve Internacional de Brezilya'da beğendiğim takımlar." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon takımında 9 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguezin 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Rodriguez: Fenerbahçe ile görüştüm #1

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