Roland Sallai: Hedefimiz ligde şampiyon olmak Galatasaray'ın Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'yi 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Transfere ilişkin Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar denildi:

Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılılar, Sallai'yi İstanbul'a getirdi.

Hücum oyuncusu, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile birlikte Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Macar futbolcu, çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araçla terminalden ayrıldı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İstanbul'a gelen Macar oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz.

"TARAFTARLARI GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Taraftarlar için konuşan Sallai, şunları dedi:

Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum.