Roland Sallai resmen Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, kanat takviyesi için rotayı son saatlerde Almanya'ya çevirmişti.
Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer ettiğini duyurdu.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
7 sezondur Freiburg'da oynayan Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.
Freiburg ile geçen sezon 37 maça çıkan Macar milli oyuncu, 8 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
15 milyon euro piyasa değeri bulunan Roland Sallai, her iki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde görev yapabiliyor.
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