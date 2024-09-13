Roland Sallai resmen Galatasaray'da
Haber Merkezi

çalışmalarını sürdüren ve Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, kanat takviyesi için rotayı son saatlerde Almanya'ya çevirmişti.

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer ettiğini duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

7 sezondur Freiburg'da oynayan Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

Freiburg ile geçen sezon 37 maça çıkan Macar milli oyuncu, 8 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan Roland Sallai, her iki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde görev yapabiliyor.

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Emre Çalışkan
Editör