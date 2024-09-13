Roland Sallai resmen Galatasaray'da

Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, kanat takviyesi için rotayı son saatlerde Almanya'ya çevirmişti.

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer ettiğini duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.