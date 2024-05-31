Roma, Angelino'nun bonservisini aldı İtalyan ekibi Roma, Leipzig'den Angelino'nun 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İspanyol oyuncu, sezonun ilk yarısında Galatasaray forması giymişti.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da ilk devrede kadroda yer alan daha sonra ise performansı beklentilerin bir hayli altında kaldığı için yolların ayrıldığı Angelino'nun geleceği belli oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Roma'ya kiralık olarak giden savunma oyuncusu İtalya'da kaldı.

Roma bonservisini aldı

Serie A ekibi, devre arasında kiralık olarak sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini Almanya Bundesliga takımı Leipzig'den 5 milyon euro karşılığında aldı.

Bu sezonki istatistikleri

8 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncu, bu sezon Galatasaray formasını 19 kez giydi. Angelino bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

İspanyol isim, Roma'da ise çıktığı 20 karşılaşmada 1 asist kaydetti.