Roma, Angelino'nun bonservisini alıyor Serie A ekibi Roma, sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren kiralık futbolcusu Angelino'nun bonservisini Leipzig'den almak için harekete geçti.

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Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı ancak beklenen performansı sergileyemediği gerekçesiyle takımdan gönderdiği Angelino'nun geleceği belli oluyor.

Sarı-kırmızılılara veda ettikten sonra Serie ekibi Roma'nın kiraladığı savunma oyuncusu, İtalya'da kalmaya devam edebilir.

De Rossi, bonservisinin alınmasını talep etti

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini alınmasını istedi.

Angelino, Roma'da kalmak istiyor

Haberde; Roma'nın, Leipzig'e 5 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol sol beki kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

Ayrıca yıldız oyuncunun da Roma ile mutlu olduğu ve kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Bu sezon ortaya koyduğu performans beklentilerin altında

Bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maça çıkan sol bek, sarı-kırmızılı formayla 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

8 milyon euro piyasa değerine sahip 27 yaşındaki oyuncu, Roma'da ise 18 karşılaşmada oynadı. Angelino, bu müsabakalarda gol veya asist katkısı üretemedi.