Roma, Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattı

İHA

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

İtalyan temsilcisi, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Fransız stoper Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına dek sözleşme imzalandığını belirtti.

İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan N'Dicka, şu şekilde konuştu:

Projenin bana bu kulübün tarihi ve prestijiyle birlikte anlatılma şekli, futbolu seven ve futbol için yaşayan harika bir şehir olan Roma'ya gelme isteği uyandırdı. Yeni taraftarlarımın önünde Olimpiyat Stadyumu'na çıkmak ve hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum.