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    Roma, Kim Min-Jae için temasta

    Roma, Kim Min-Jae için temasta

    Süper Lig'de şampiyonluk umudunu başka bahara bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Roma, Kim Min-Jae'ye talip oldu.
    • 13.05.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:57
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    Süper Lig'de Pereira'yla birlikte büyük sıkıntılar yaşayan ve İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte yükseliş yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

    Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekibin oyuncularına da şimdiden teklifler gelmeye başladı. İtalyan basınının haberine göre; takımın vazgeçilmez stoperi Kim Min-Jae'ye İtalya'dan talip olduğu yazıldı.

    Roma, Kim Min-Jae için temasta #1

    Jose Mourinho talip

    Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği başarılı performans her anlamda ses getiren Jae'nin 2 senedir Jose Mourinho’nun takibinde olduğu belirtildi.

    Milliyet'te yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın çalıştırıcılığını yapan Jose Mourinho, Tottenham’ı çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Güney Koreli stoperi kendi scout ekibine özel olarak izlettiği ve olumlu rapor aldığı ifade edilmişti.

    Roma, Kim Min-Jae için temasta #2

    Roma'da ilk hedef Kim Min-Jae

    Avrupa Konferans Ligi’nde finalde olan Roma, şampiyonluğa ulaşırsa gelecek sezon Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak.

    Şu an Serie A’da 6. olan Roma bu sayede gelecek sezon Avrupa sorunu yaşamayacak.

    Bu şampiyonluk gelirse İtalyan kulübünün gelecek sezon için Mourinho’ya geniş bir transfer bütçesi sunacağı belirtiliyor. Mourinho’nun da transferdeki ilk hedeflerinden birinin Kim Min-Jae olacağı ifade ediliyor.

    Roma, Kim Min-Jae için temasta #3

    Mourinho, Newcastle United'e giderse yine Kim Min-Jae'yi transfer edebilir

    Öte yandan İngiltere Premier Lig’de Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United’ın gelecek sezon iyi bir yapılanmaya gitmesi planlanıyor. Bu planlar doğrultusunda Newcastle’da yeni menajer olarak Jose Mourinho’nun adı geçiyor. Mourinho, İngiltere’ye gitmesi halinde Newcastle’daki planlamada yine Kim Min-Jae’ye yer açmak istiyor.

    Roma, Kim Min-Jae için temasta #4

    Bonservis bedeli yükselebilir

    2022 Dünya Kupası da Kim Min Jae için önemli bir vitrin olacak. Güney Kore formasıyla Katar’daki dev turnuvada H Grubu’nda, Portekiz, Gana ve Uruguay’a karşı forma giyecek Kim, burada da yakından izlenecek.

    Jose Mourinho’nun ülkesi Portekiz ile aynı grupta yer alması da 25 yaşındaki stoper için ilginç bir durum olacak. Eğer Kim, Dünya Kupası’ndan önce Fenerbahçe’den ayrılmazsa ve performansı Katar’da daha da yükselirse bonservis bedelinin ciddi anlamda yukarı çekilmesi amaçlanıyor.

    39 maçta forma giydi

    Kim Min-Jae bu sezon 39 resmi maçta oynadı. 39 resmi maçta 3 bin 268 dakika süre alan defans, 1 gol attı.

    Roma, Kim Min-Jae için temasta #5


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