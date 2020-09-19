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    Roma, Marcao için teklifi yükseltti

    Roma, Marcao için teklifi yükseltti

    Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen Romalı yöneticiler, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Daha önce 12 milyon euro öneren İtalyanlar, teklifi 13 milyon euroya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 09:57
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    Sol ayaklı stoper almak isteyen İtalyan ekibi Roma, Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun peşini bırakmıyor.

    Daha önce menajerler aracılığıyla 10 milyon eurosu net, bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro öneren Başkent ekibi, olumsuz cevap alınca yüz yüze görüşmek için İstanbul'a geldi.

    ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO

    Yapılan görüşmede Romalı yöneticiler teklifi 13 milyon euroya çıkarsa da, sarı-kırmızılıların 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

    Tarafların Başakşehir-Galatasaray maçının ardından yeniden masaya oturması bekleniyor.

    2 ORTA SAHA, 1 STOPER ALINACAK

    Cimbom, satışın gerçekleşmesi durumunda Marcao'dan gelecek olan parayla 2 orta saha, 1 de stoper almayı planlıyor.

    Roma, Marcao için teklifi yükseltti #1

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