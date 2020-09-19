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Roma, Marcao için teklifi yükseltti

Roma, Marcao için teklifi yükseltti

Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen Romalı yöneticiler, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Daha önce 12 milyon euro öneren İtalyanlar, teklifi 13 milyon euroya çıkardı.