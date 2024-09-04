Roma, Mats Hummels'i açıkladı İtalya Serie A ekiplerinde Roma, Mats Hummels'i transfer ettiğini açıkladı.

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Geçen sezonun sonunda Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve uzun süre herhangi bir takımla anlaşmayan Mats Hummels Roma'ya transfer oldu.

BİRÇOK TAKIMIN GÜNDEMİNDEYDİ

Real Madrid dahil Avrupa'da birçok takımın gündemine gelen Alman stoper Bologna ile de imza aşamasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

35 yaşındaki oyuncu takımında 15 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde şu ana kadar 701 maça çıkan Hummels 59 gol attı, 32 de asist yaptı.