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    Roma, Ronaldo ile ilgileniyor

    Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalyan ekibi Roma, Manchester United'ın oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu takibe aldı.
    • 29.05.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:49
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    Roma, Ronaldo ile ilgileniyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligi 58 puanla 6. sırada tamamladı.

    Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar, ligin sonlanmasının ardından gelecek sezon hazırlıklarına erken başladı.

    Mancehter United, işe takımdaki oyuncuları ekipte tutmakla başlamak isterken  hücum hattında görev yapan dünya yıldızı oyuncusuna talip çıktı.

    Mourinho, Ronaldo'yu istiyor

    İtalya basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ekibin 37 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor.

    Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma, önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planları yapıyor.

    Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho, adı birçok takımla anılan eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.

    Roma, Ronaldo ile ilgileniyor #1

    27 gole katkı sağladı

    37 yaşında olmasına rağmen adından hala söz ettiren ve yeni başarılara imza atmaya devam eden Portekizli futbolcu, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 39 resmi maçta görev aldı.

    Başarılı hücum oyuncusu, 24 kez topu filelerle buluştururken 3 kez de gol pası verdi.

    Roma, Ronaldo ile ilgileniyor #2


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