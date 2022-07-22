Roma, Saul Niguez'i istiyor

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Atletico Madrid'den orta saha oyuncusu Saul Niguez ile ilgilendiği ifade edildi.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferdeki yeni hedefini belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.

7 milyon euroluk maaşı var

İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euroluk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.