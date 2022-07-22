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    Roma, Saul Niguez'i istiyor

    Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Atletico Madrid'den orta saha oyuncusu Saul Niguez ile ilgilendiği ifade edildi.
    • 22.07.2022 - 09:22
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    Roma, Saul Niguez'i istiyor

    Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferdeki yeni hedefini belirledi.

    İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.

    7 milyon euroluk maaşı var

    İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euroluk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.

    Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.

    Roma, Saul Niguez i istiyor #1


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