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Roma, Saul Niguez'i istiyor
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Atletico Madrid'den orta saha oyuncusu Saul Niguez ile ilgilendiği ifade edildi.
- 22.07.2022 - 09:22
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferdeki yeni hedefini belirledi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.
7 milyon euroluk maaşı var
İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euroluk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.
Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.