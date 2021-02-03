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Roma ve Lyonlu yetkililer, Uğurcan'a hayran kaldı

Roma ve Lyonlu yetkililer, Uğurcan'a hayran kaldı

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip eden Lyon ve Roma'nın scout ekipleri, harika bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'a adeta bayıldı.