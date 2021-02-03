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    Roma ve Lyonlu yetkililer, Uğurcan'a hayran kaldı

    Roma ve Lyonlu yetkililer, Uğurcan'a hayran kaldı

    Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip eden Lyon ve Roma'nın scout ekipleri, harika bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'a adeta bayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 10:24
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    Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında kalesinde devleşen Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor.

    Alınan galibiyette önemli rol oynayan 24 yaşındaki file bekçisini canlı izlemek için stada gelen Lyon ve Roma'nın scout ekipleri, Çakır'a hayran kaldı.

    İki kulübün yetkilileri, oyuncunun EURO 2020 öncesi alınması yönünde rapor verse de bordo-mavililerin, başarılı kaleciyi bırakmaya niyeti yok.

    Roma ve Lyonlu yetkililer, Uğurcan a hayran kaldı #1

    TRABZONSPOR, EURO 2020'Yİ BEKLİYOR

    Uğurcan’ın bu performansını devam ettirmesi halinde EURO 2020’de vitrine çıkacağını düşünün yönetim, oyuncusunu astronomik rakamlara satmak istiyor.

    Roma ve Lyonlu yetkililer, Uğurcan a hayran kaldı #2

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