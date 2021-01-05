Roma, Zeki Çelik'in peşinde

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Lille'e tranfer olan ve ortaya koyduğu performansla 2020'nin en iyi 11'ine seçilen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e, Roma talip oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yükselen performanslarıyla ligin ilk yarısını 2. sırada bitirdi.

Yakalanan bu başarıda büyük pay sahibi olan ve 2020'nin en iyi 11'ine seçilen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e, İtalya'dan talip çıktı.

LILLE 15 MİLYON EURO İSTEDİ

İtalyan basını, Zeki'yi ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Roma'nın, Lille ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu.

Lille kulübünün, 23 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zeki Çelik, 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Başarılı sağ bek, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken, takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.