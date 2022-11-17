Roma'dan Icardi'ye yoğun ilgi

Galatasaray'da son haftalarda formunu yükselten Mauro Icardi'ye Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın teklif yapacağı öğrenildi. Portekizli teknik adam, golcü oyuncuyu istiyor.

Galatasaray’ın sezon başından bu yana yükselen çizgisi ve son iki maçta sergilenen üst düzey performans oyunculara ilgiyi artırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcular şimdiden Avrupa kulüplerinden ciddi teklifler almaya başladı. Bunlardan biri de Arjantinli yıldız Mauro Icardi.

Aslan’ın kiralık futbolcusu Icardi, Jose Mourinho yönetimindeki Roma’nın gündemine gelirken, PSG'nin de futbolcunun oyunundaki gelişimi yakından izlediği öğrenildi.

Galatasaray kolları sıvadı

İtalyan takımının kısa süre içerisinde bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedilirken sarı-kırmızılı takımın da bonservisi almak için kolları sıvadığı da gelen haberler arasında.

Son dönemde formu artan Icardi bu sezon 6 maçta 4 gol 3 asist kaydetti.