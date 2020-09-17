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    Roma'dan Marcao'ya 12 milyon euroluk teklif

    Roma'dan Marcao'ya 12 milyon euroluk teklif

    Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'ya, Serie A takımlarından Roma'nın 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 14:13
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 14:13
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    Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, mevcut oyunculara teklifler de gelmeye devam ediyor.

    MARCAO'YA ROMA'DAN TEKLİF

    Asist Analiz'in haberine göre; sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperi Marcao'ya Serie A takımlarından Roma'dan teklif geldi.

    Galatasaray, deneyimli savunmacı için 12 milyon euro teklif eden İtalyan kulübüne henüz bir cevap vermedi. Yönetimin kısa süre içerisinde Roma'ya yanıt vermesi bekleniyor.

    Roma dan Marcao ya 12 milyon euroluk teklif #1

    39 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Daha önce Newscastle United'dan 15 milyon euroluk teklif geldiği de gelen haberler arasında.

    Marcao, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 39 maçta forma giydi.

    Sarı-kırmızılı takım; Diagne, Jimmy, Şener, Linnes ve Sekidika gibi isimler için gelen tekliflerin de değerlendirilmesine karar verdi.

    Roma dan Marcao ya 12 milyon euroluk teklif #2

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