Roma'dan Marcao'ya 12 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'ya, Serie A takımlarından Roma'nın 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, mevcut oyunculara teklifler de gelmeye devam ediyor.

MARCAO'YA ROMA'DAN TEKLİF

Asist Analiz'in haberine göre; sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperi Marcao'ya Serie A takımlarından Roma'dan teklif geldi.

Galatasaray, deneyimli savunmacı için 12 milyon euro teklif eden İtalyan kulübüne henüz bir cevap vermedi. Yönetimin kısa süre içerisinde Roma'ya yanıt vermesi bekleniyor.

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Daha önce Newscastle United'dan 15 milyon euroluk teklif geldiği de gelen haberler arasında.

Marcao, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 39 maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılı takım; Diagne, Jimmy, Şener, Linnes ve Sekidika gibi isimler için gelen tekliflerin de değerlendirilmesine karar verdi.