Paulo Dybala, Galatasaray'a gidiyor mu? Roma'dan açıklama var

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İtalya Serie A ekibi Roma'nın Parma'yı konuk ettiği lig maçı öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Karşılaşma öncesinde DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR TEMASIMIZ YOK"

Dybala'yla ilgili soruya Ghisolfi, şu yanıtı verdi:

Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok.

"ROMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Florent Ghisolfi ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Bugün oynuyor ve harika bir maç çıkarmasını umuyorum. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

31 yaşındaki Dybala, Roma'da bu sezon 18 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.