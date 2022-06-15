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    Roma'dan Zeki Çelik için yeni teklif

    Serie A ekiplerinden Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
    • 15.06.2022 - 16:22
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    Roma'dan Zeki Çelik için yeni teklif

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Roma'da transfer çalışmaları sürüyor.

    Kadrosunu Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'le güçlendiren başkent ekibi, Lille'den Zeki Çelik ve Benfica'dan Mile Svilar'ı kadrosuna katmak istiyor.

    Daha iyi bir teklif yapılacak

    Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma'nın, Zeki Çelik transferini tamamlayabilmek için Lille daha iyi bir teklif yapacağı belirtildi.

    Lille ile 2020/21 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon 40 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistle oynadı.

    Roma dan Zeki Çelik için yeni teklif #1


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