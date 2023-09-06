Romain Saiss, Al Shabab'a kiralandı Beşiktaş'tan Katar takımı Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss'in Al Shabab'a kiralık olarak gittiği duyuruldu.

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Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, maça çıkma şansı bulamadan yeni kulübünden ayrıldı.

Al Shabab'a kiralandı

Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a 1,5 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu Romain Saiss'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandığını açıklandı.

Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu.

Beşiktaş'ın 24 Temmuz'da yollarını ayırdığı Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.

AB dışı oyunculara yazılamadı

Katar ekibi Al Sadd, yapılan idari bir hata sonucu "Avrupa Birliği dışı oyuncular" listesine kaydettirilemedi ve takımdan ayrılmasına karar verildi.