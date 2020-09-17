Roman Neustadter: Türkiye'de futbol oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin eski stoperi Roman Neustadter, Türkiye'deki futbol ortamını çok sevdiğini ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiği Dinamo Moskova'da sadece 1 sezon geçirebilen Roman Neustadter, Türkiye'yle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Neustadter'in sözleri:

"Fenerbahçe ile sözleşmem sona erdikten sonra yeni bir şey denemek istedim ve işe yaradı. Moskova'da oynadım, şu anda her şeyi iyi ancak tek problem var. Kulübüm yok."

"Oğlumun İstanbul'da çok arkadaşı var ve hepimiz İstanbul'u çok seviyoruz. Almanya'da da bir evimiz var ancak her şeyimiz İstanbul'da. Oğlumu buradan çekip çıkarmak saçmalık olur çünkü sonrasında ne geleceğini biliyoruz."

"TÜRK TAKIMLARI PANİK TRANSFERLER YAPIYOR"

"Avrupa'da çok fazla transfer olmadı. Türkiye'de de genelde transfer döneminin sonuna doğru oluyor. Kötü başlayan takımlar panik transferleri yapıyor."





"KAFANA BİR ŞEYLER ATILMASINDAN DAHA GÜZEL NE OLABİLİR Kİ?"

"Türkiye'de oynamak istiyorum. Aile ve taraftarlar çok güzel. Kendi stadında sıcak bir tezahürattan, derbide kafana bir şeyler atılmasından daha güzel ne olabilir ki? Anahtarlar, 1.5 litrelik sular sahaya atılıyor. Hakeme bir şey dediğinde sana, 'Sessiz ol ve oynamaya devam et' diyorlar. Topa her vurduğunda ıslıklanıyorsun, bunlar güzel şeyler."

"Bazı arkadaşlarım futbolu bırakmamı söyledi, çok oldum. Böyle bir şey düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde teknik direktör olacağım, futboldaki düşüncelerimi sahaya yansıtacağım."