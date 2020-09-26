Roma'nın gözü Marcao ile Domagoj Vida'da

İtalya'nın önde gelen takımlarından biri olan Roma, stoper arayışlarını sürdürüyor. Smalling'ten olumsuz yanıt alan İtalyanlar rotayı Marcao ve Vida için Türkiye'ye çevirdi.

Manchester United'da forma giyen Smalling transferinde sonuç alamayan Roma, rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Roma'nın stoper listesinde iki isim var. Marcao ve Vida.

Roma Teknik Direktörü Fonseca, yönetime verdiği raporda daha önce Smalling'in alınmasını istemişti. Ancak Manchester United ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamadı.

İtalyan temsilcisi bunun üzerine rotayı Türkiye'ye çevirdi.

MARCAO VEYA VIDA

Roma'nın stoper listesinde Smalling'den sonra Marcao ile Vida'nın olduğu öğrenildi. Ancak henüz resmi teklifte bulunulmadı.

Son olarak İtalyan basını Galatasaray'ın 15 milyon euro talep ettiğini söylerken, Fatih Terim Hajduk maçı sonrası basın toplantısında "Konuşulan rakamlar bence az" ifadesini kullandı.

FATİH TERİM MARCAO İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?

Tecrübeli hoca konuşmasında "Marcao'nun talibi çok fakat her zaman anlaşma olmuyor. Gidişler gelişler çok doğal. Şimdi Abdurrahim Bey ile de konuştuk, listemizde bazı isimler var. Marcao gibi gelişecek isimler" şeklinde konuşmuştu.