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    Roma'nın Marcao için son teklifi: 15 milyon euro

    Roma'nın Marcao için son teklifi: 15 milyon euro

    Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Roma'nın, 13 milyon euroluk teklifi 15 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 12:33
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    Galatasaray scout ekibi tarafından bulunan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Marcao, Roma'nın radarına girdi.

    Bir süre önce İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, 13 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ve beklemeye koyulmuştu.

    15 MİLYON EURO ARTI PAY

    Brezilyalı stoperi mutlaka kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibinin, transferi bir an önce bitirmek için teklifi artırdığı öğrenildi.

    15 milyon euro artı bir sonraki satıştan %10 pay öneren Roma, Galatasaray'dan cevap bekliyor.

    TERİM KARARSIZ

    Teknik direktör Fatih Terim'in, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldığı için Marcao'yu satıp satmama konusunda kararsız kaldığı öğrenildi.

    İlerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Roma nın Marcao için son teklifi: 15 milyon euro #1

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