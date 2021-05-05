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    Mourinho'nun hedefi Varane ve Hazard

    Geçtiğimiz gün İtalyan kulübü Roma ile el sıkışan Jose Mourinho, yeni kulübünde eski oyuncularını görmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 12:59
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    Mourinho'nun hedefi Varane ve Hazard

    Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yeni kulübünde transfer çalışmalarına başladı.

    Hazırladığı listeyi yönetimi ileten Jose, Chelsea ve Real Madrid’de çalıştırdığı eski öğrencileri Varane ile Hazard’ın transfer edilmesini kulüpten talep etti.

    Mourinho nun hedefi Varane ve Hazard #1

    MADRID’E VARANE ONUN DÖNEMİNDE GELDİ

    İspanyol ekibi Real Madrid’in başındayken Fransız Lens kulübünden transfer edilen Raphael Varane ile portekizli çalıştırıcının arasında özel bir bağ bulunuyor. Ülkesi Fransa'da basına konuşan Varane, “Mourinho ile özel bir ilişkimiz vardı” ifadelerini kullandı.

    Mourinho’nun Chelsea’den öğrencisi Eden Hazard’ın Roma’ya transfer olabileceği konuşuluyor. 2014-2015 sezonunda İngiltere’de beraber kupa kaldıran ikili yeniden bir araya gelebilir.

    Mourinho nun hedefi Varane ve Hazard #2

    LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

    Listede ayrıca, Manchester United'dan Eric Bailly ve Nemanja Matic ile Tottenham'dan Joe Rodon, Erik Lamela ve Pierre-Emile Hojbjerg bulunuyor.

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