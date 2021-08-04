Romelu Lukaku'dan ayrılık görüşmesi

Romelu Lukaku, Inter ile ayrılık yolunda. Belçikalı yıldız 130 milyon euro karşılığında Premier Lig'e geri dönüyor.

Romelu Lukaku'nun iki yıllık Inter macerası bu yaz bitebilir. Ada basını Belçikalı golcünün Premier Lig'e döneceğini yazdı.

İki sezon önce Manchester United'dan İtalyan devine transfer olan Lukaku geçen sezon takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Ancak yeni sezon öncesi Lukaku'nun adresi yeniden değişebilir.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'de golcü arayışları bir süredir devam ederken İngiliz devi eski golcüsünü gözüne kestirdi. Tuchel yönetiminde yeni bir kimlik kazanan Chelsea, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak için dev bir bütçe ayırdı.

Öte yandan Ada'daki birçok kaynak Romelu Lukaku'nun geleceği için Inter yönetimiyle görüşeceğini bildirdi. Lukaku'nun bu yaz Chelsea'ye geri dönmesi bekleniyor.

Inter yıldız futbolcuyu takımda tutmak istese de Lukaku bu hamlenin gerçekleşmesini istiyor. Chelsea'nin bu transfer için Inter'e 120-130 milyon euro aralığında bir teklif yapacağı belirtildi.

İKİNCİ CHELSEA DÖNEMİ YAKIN

Goal’ün haberine göre; Belçikalı golcünün Chelsea'ye transferi durumunda Stamford Bridge'de üçüncü Lukaku dönemi yaşanacak.

2011 yazında 18 yaşındayken Anderlecht'ten Chelsea'ye transfer olan Lukaku o dönemin en gözde gençlerinden biriydi. 15 milyon euroya transfer edilen oyuncu kısa sürede beklentileri karşılayamadı ve daha sonra kiralık oynadığı Everton onu 35 milyon euroya kadrosuna kattı.

Goodison Park'ta üç sezon geçiren Romelu Lukaku, Premier Lig'in en iyi golcülerinden biri olarak anılırken bir sonraki durağı Manchester United oldu. Old Trafford'a 85 milyon euroya transfer olan Lukaku daha sonra Inter'in yolunu tuttu.