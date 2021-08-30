Ronald Koeman: Diğer kulüplerle rekabet edememek sinir bozucu

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, ekonomik anlamda diğer Avrupa kulüpleriyle rekabet edememelerinden muzdarip.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, son olarak Lionel Messi ile yolları ayırmak zorunda kalmıştı.

Finansal şartlardan dolayı transfer dönemini hareketli geçiremeyen Katalan devinde teknik direktör Ronald Koeman, bu konuya vurgu yaptı ve kulübünün arkasında durdu.

Transfer döneminde şu ana kadar büyük kulüpler önemli hamlelere imza attı. Manchester City, Jack Grealish için 100 milyon sterlin harcarken Paris Saint-Germain ise Lionel Messi, Sergio Ramos başta olmak üzere önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi.

Raphael Varane ve Jadon Sancho hamlelerinden sonra Cristiano Ronaldo'nun da Manchester United'a katılması Kırmızı Şeytanlar'a daha rekabetçi bir kadro hazırladı. Chelsea, Romelu Lukaku ile forvet sorununu ortadan kaldırdı.

“DİĞER KULÜPLERLE REKABET EDEMEYİZ”

Tüm bu transferler yapılırken Barcelona kan kaybetti ancak Ronald Koeman, kulübün içinde bulunduğu durumu anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyor.

Koeman, konuyla ilgili açıklamasında, "Taraftarları bir noktada anlayabiliyorum. Kulüp için en iyisini isteyenler adına sinir bozucu, biliyorum. Ancak gerçekçi olmalıyız, Şu anda diğer kulüplerle ekonomik olarak rekabet edemeyiz

Bu kulüpte daha önce talep edilenleri şu anda isteyemeyiz. Kulübün içinde bulunduğu durumu anlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Barcelona bu transfer döneminde Sergio Agüero, Memphis Depay ve Eric Garcia'yı kadrosuna katarken, üç oyuncu için de bonservis ödemedi. Betis'ten Emerson Royal'i renklerine bağlayan kulüp, bu transfer içinse 9 milyon euro ödedi.