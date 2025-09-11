Ronaldinho'nun oğlu Hull City'ye transfer oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, önemli bir transfere imza attı.

İngiliz ekibi, dünyaca ünlü isim Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı.

20 yaşındaki sağ kanat, kulübün U21 Takımı'nda forma giyecek.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre, sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

"BENCE İYİ BİR SEZON OLACAK"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Joao Mendes, "Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak." dedi.

"GELECEK İÇİN HEYECANLIYIM"

Sözlerine devam eden Brezilyalı futbolcu, "Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım." sözlerini sarf etti.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

Joao Mendes, "U21 Takımı'nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim." şeklinde konuştu.