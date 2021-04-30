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    Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor

    Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor

    Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istediğini menajeri Jorge Mendes'e iletti.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 17:10
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    Dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo, Juventus’ta yaşanılan başarısızlık sebebiyle kulüpten ayrılmak istiyor.

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak için menajeri Jorge Mendes'e direktif verdi. Mendes'in gelecek sezon kendisine yeni kulüp bulmasını isteyen Ronaldo, Juventus'ta mutsuz olduğunu duyurdu.

    Ronaldo, Juventus tan ayrılmak istiyor #1

    HEDEF MANCHESTER UNITED

    36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun aldığı 31 milyon euroluk net maaşı nedeniyle gidebileceği adresin sınırlı olduğu, Florentino Perez'in de Real Madrid kapısını kapattığı belirtildi. Portekizli süperstar için şu an tek adresin Manchester United olduğu ve Mendes'in de İngiliz deviyle görüşeceği ifade edildi.

    Ronaldo'nun bu kararı Juventus'un Porto'ya elendiği maçtan sonra aldığı ve artık kulüpte de mutsuz olduğu vurgulandı.

    Ronaldo, Juventus tan ayrılmak istiyor #2

    2018’DE 117 MİLYON EUROYA JUVENTUS’A GİTMİŞTİ

    2003'te 19 milyon euro karşılığı Sporting'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009'da 94 milyon euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu. Portekizli star, 2018'de ise 117 milyon euro bonservisle Juventus'a imza attı.

    Ronaldo, bu sezon 39 resmi maçta giydiği Juventus formasıyla 32 gol atıp 4 asist yaptı.

    Ronaldo, Juventus tan ayrılmak istiyor #3

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