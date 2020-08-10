Ronaldo, PSG'ye transfer olmayı düşünüyor

İtalyan basınında, Lionel Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta mutsuz olduğu ve PSG'ye transfer olmayı düşündüğü belirtildi.

Dünya futbolunun en önemli futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, 35 yaşında yepyeni bir maceraya adım atmayı düşünüyor.

Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a giden ve futbol kamuoyunu şaşırtan Ronaldo'nun Fransa'ya gitmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne ikinci kez erken veda eden (Geçen sene Ajax bu sene Lyon) yıldız futbolcu takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. Ronaldo'nun yeni fırsatları değerlendirmeye alacağı da öğrenildi.

JUVENTUS'TA MUTSUZ

Kariyerinin son yıllarında Şampiyonlar Ligi koleksiyonuna yeni bir kupa katmak isteyen Portekizli süper yıldızın Torino ekibindeki mücadele eksikliğinden mutsuz olduğu ve PSG'ye transfer olmayı düşündüğü kaydedildi.

Futbolcunun menajerliğini üstlenen Jorge Mendes'in Keylor Navas'ı PSG'ye transfer ederken Fransız kulübüyle kurduğu iyi ilişkilere işaret eden İtalyan gazete, Cristiano'nun da bu yolda gittiğini duyurdu.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülüp dökülmeyeceği merak konusu.

"RONALDO BİZİMLE KALACAK"

Öte yandan Juventus Başkanı Andrea Agnelli de yaptığı açıklamada, "Eminim Ronaldo gelecek sezon da bizim için oynayacak. O bu takımın bir dayanağıdır. Bundan başka bir şey olacağına inanmıyorum." diyerek iyimser konuşmuştu.

"TEK BAŞINA HER ŞEYİ YAPAMAZSIN"

Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro da maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sen herkesten daha iyiydin. Oynadığınızı ve katılımınızı görmekten gurur duyuyorum. Ama maalesef hepsini kendi başına yapamazsın. Hatta imkansız! Biliyorsun futbol böyle, ama aynı zamanda elinden gelenin en iyisini yaptın ve hala en iyi oyuncusun." diyerek Juventuslu futbolcuların çabalamadığını ifade etmişti.