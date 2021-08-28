Son anda Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo, Cuma günü yaşanan çarpıcı olaylardan sonra Manchester United'a transfer oldu.

Portekizli süperstar, Juventus'tan ayrılmaya karar verdikten sonra Manchester City'ye katılmak için görüşmelerde bulunuyordu ve perşembe günü İtalyan kulübünün hocası Massimiliano Allegri'ye devam etmeyeceğini söyledi.

Harry Kane’in transferi olmayınca Ronaldo ile görüşmelerini ilerleten City, transferde ciddi bir aşama kaydetmişti ancak hesaba katmadığı bir kişi vardı o da Manchster United’ın efsane hocası Sir Alex Ferguson’du.

ALEX FERGUSON FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cuma sabahı, Old Trafford'da geçirdiği altı sezon boyunca Ronaldo'ya eski hocası Sir Alex Ferguson, oyuncuya ulaştı ve onu fikrini değiştirmek için ikna etmeye başladı.

Manchester Evening News'in haberine göre; karşılıklı hayranlık ve birbirlerine olan düşkünlüklerinden sık sık söz eden Ferguson ve Ronaldo, özel bir telefon görüşmesi yaptı ve bu da işleri tamamen değiştirdi.

“ŞİMDİYE KADAR OLDUĞUM EN İYİ KOÇ”

Ronaldo daha önce Ferguson ile olan hikayesi hakkında şunları söylemişti:

"Kişisel şeyler açısından, 'Benim için yaptıkların için teşekkür ederim' demeliyim. Özellikle, babamın hastanede hasta olduğu ve sezonda zor zamanlar geçirdiğimiz zamanlardı.

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde önemli maçlarımız oldu ve 'Koç, gidip babamı görmem lazım' dedim.

Ben maç için kilit bir oyuncuydum ancak Ferguson, 'Dinle, ailen hayatındaki en önemli şey. Üç gün, dört gün, beş gün gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi.

O an bana yardımcı oldu çünkü hayatımın en önemli anıydı. Bunu benimle paylaştı ve bu yüzden ona saygı duyuyorum ve benim için o şimdiye kadar sahip olduğum en iyi koç."