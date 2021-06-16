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    Ronaldo'nun gönlü PSG’den yana

    Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Juventus’tan ayrılmak istediği bilinen Ronaldo, gidebileceği kulüpler arasında PSG’ye kendini yakın görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 13:55
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    Ronaldo'nun gönlü PSG’den yana

    Portekiz Milli Takımı ile beraber EURO 2020 turnuvasında boy gösteren dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, her transfer döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de iddiaların ortasında.

    Kariyerinde sayısız başarı bulunan 36 yaşındaki süperstar, kariyeriyle ilgili kararını EURO 2020'den sonra verecek

    MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

    EURO 2020'ye Macaristan karşısında attığı 2 golle başlayan Ronaldo'nun en sıkı takipçisi ise eski kulübü Manchester United. İngiliz ekibi, 36 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açmış durumda.

    Ronaldo nun gönlü PSG’den yana #1

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Cristiano Ronaldo için yıllık 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Ronaldo, hali hazırda Juve'den yıllık 32 milyon euro kazanıyor.

    Transfer tekliflerine açık olduğunu belirten Ronaldo'nun ilk tercihi ise efsanesi olduğu Manchester United değil. Portekizli futbolcunun önceliği, Fransız devi Paris Saint Germain.

    Cristiano Ronaldo'nun Juventus kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcu, İtalya'da geçen sezon 33 maçta 28 gol 3 asistlik performans gösterdi.

    Ronaldo nun gönlü PSG’den yana #2

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