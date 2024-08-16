Rony Lopes resmen Alanyaspor'da

İHA

Alanyaspor, Braga ile yollarını ayıran Portekizli 28 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"İNŞALLAH ÇOK FAYDALI OLACAKTIR"

Başkan Çavuşoğlu, şunları dedi:

Rony Lopes, hem forvet arkası hem de kanat oynayabilen bir oyuncu. Braga'dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisi kariyerli bir oyuncu ve kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığım için kendisi de burada. Transferi biraz uzun sürdü ben kendisine Alanyaspor'u seçtiği için teşekkür ediyorum. Oda bizi istedi bizde onu istedik. Alanyaspor'umuza inşallah çok faydalı olacaktır.

"BUNDAN SONRA ÇALIŞMA ZAMANI"

Rony Lopes ise şunları söyledi:

Başkanımıza sözleri için çok teşekkür ederim. En başından beri bana çok fazla güven verdi. Bana bu güveni vermesinden dolayı da çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra çalışma zamanı.