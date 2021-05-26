Rosier: Başka bir Türk kulübüne gitmem

Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi biten Valentine Rosier, Beşiktaş’tan başka bir Türk kulübünde oynayamayacağını dile getirdi.

Beşiktaş’ın çifte kupa kazanarak bitirdiği sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rosier, transfer dedikodularının gündeminde.

Fransız futbolcunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Kariyeriyle ilgili henüz bir karar vermeyen Fransız futbolcu, İngiltere'de oynamayı hayal ettiğini söyledi.

“BEŞİKTAŞ’A İHANETİ HAYAL BİLE EDEMEM”

Türkiye’de büyük kulüpler arasında transferin normal olduğunu söyleyen Rosier, “Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine geçiyor. Ama farklı bir zihniyetle eğitildim, bu yüzden şahsen başka bir Türk kulübüne imza atarsam taraftarlara ihanet etmiş gibi hissederdim. Bugün bana hayal bile edilemez geliyor, Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum.” diye konuştu.

“HALA FARKLI TEKLİFLERİ GÖRMEYİ BEKLİYORUM”

Premier Lig’de oynama hayali olduğunu belirten Valentine Rosier, “Benim için İngiltere’de iyi olduğunu kanıtlarsan, her yerde oynayabilirsin. Ama evet, bir kulüpte istikrar bulmak isterim. Menajerlerim Beşiktaş ile uzun süredir görüşüyordu ama Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın garantisi ve şampiyonluktan önce bir karar vermek istemedim. Hâlâ farklı teklifleri görmeyi bekliyorum.” dedi.

"KULÜP BULAMAZSAM SPORTİNG'E DÖNERİM"

Beşiktaş yönetiminin kadroya katmak için yoğun çaba sarfettiği 24 yaşındaki sağ bek, “Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim çok iyi bir teknik adam. Ancak gelecek sezon için onun takım planlarında olduğunu sanmıyorum. Bu sezon şampiyon oldular ve iyi tanımlanmış bir kadroları var. Henüz onlarla konuşmadım, ancak başka bir kulüp bulamazsam veya Beşiktaş ile anlaşma yapmadıysam oraya geri dönmem hala mümkün.” açıklamasını yaptı.