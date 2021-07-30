Beşiktaş'ta dün transferi için İstanbul'a gelen Valentin Rosier, Ghezzal'a çağrıda bulunarak, "Beşiktaş'a gel kardeşim" ifadelerinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Valentin Rosier'i İstanbul'a getirmişti.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performansla göz doldurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Rosier, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.Beşiktaş, sağ bek oyuncusuna 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonunda ise 4.5 milyon euroluk satın alma maddesi otomatik olarak devreye girecek.

“BEŞİKTAŞ’A GEL KARDEŞİM”

İstanbul’a gelen Rosier, siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri devam eden Rachid Ghezzal’a mesaj gönderdi.

Rosier Ghezzal’a çağrıda bulunduğu videoda, “Beşiktaş’a gel kardeşim.” İfadelerinde bulundu.

Rosier: Beşiktaş'a gel Ghezzal İZLE