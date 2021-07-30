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    Rosier: Beşiktaş'a gel Ghezzal

    Rosier: Beşiktaş'a gel Ghezzal

    Beşiktaş'ta dün transferi için İstanbul'a gelen Valentin Rosier, Ghezzal'a çağrıda bulunarak, "Beşiktaş'a gel kardeşim" ifadelerinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 17:56
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    Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Valentin Rosier'i İstanbul'a getirmişti.

    Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performansla göz doldurdu.

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Rosier, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.Beşiktaş, sağ bek oyuncusuna 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonunda ise 4.5 milyon euroluk satın alma maddesi otomatik olarak devreye girecek.

    Rosier: Beşiktaş a gel Ghezzal #1

    “BEŞİKTAŞ’A GEL KARDEŞİM”

    İstanbul’a gelen Rosier, siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri devam eden Rachid Ghezzal’a mesaj gönderdi.

    Rosier Ghezzal’a çağrıda bulunduğu videoda, “Beşiktaş’a gel kardeşim.” İfadelerinde bulundu.

    Rosier: Beşiktaş'a gel Ghezzal İZLE

    Rosier: Beşiktaş a gel Ghezzal #2

    Rosier: Beşiktaş a gel Ghezzal #3

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