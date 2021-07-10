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Rosier, Galatasaray'ı reddetti
Beşiktaş'ın yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Rosier'e Galatasaray da talip olmuştu ancak oyuncu, sarı-kırmızılıları reddetti.
- Haber Merkezi
- 10.07.2021 - 12:37
Fransız sağ bekle yeni sezonda da yola devam etmek için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kulübü Sporting’i de ikna etmeye çok yaklaştı.
Yönetimin, yaklaşık 4 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20’lik pay konusunda Portekiz ekibiyle anlaştığı ve son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.
“BEN BEŞİKTAŞ’LA ANLAŞTIM”
Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul’a gelip takım kampına katılma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray’ın da kendisi için devreye girmesi sonrasında Rosier’in, menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara, “Ben Beşiktaş’la anlaştım” mesajını ilettiği belirtildi.