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    Rosier, Galatasaray'ı reddetti

    Beşiktaş'ın yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Rosier'e Galatasaray da talip olmuştu ancak oyuncu, sarı-kırmızılıları reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 12:37
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    Rosier, Galatasaray'ı reddetti

    Fransız sağ bekle yeni sezonda da yola devam etmek için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kulübü Sporting’i de ikna etmeye çok yaklaştı.

    Yönetimin, yaklaşık 4 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20’lik pay konusunda Portekiz ekibiyle anlaştığı ve son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.

    Rosier, Galatasaray ı reddetti #1

    “BEN BEŞİKTAŞ’LA ANLAŞTIM”

    Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul’a gelip takım kampına katılma ihtimali bulunuyor.

    Galatasaray’ın da kendisi için devreye girmesi sonrasında Rosier’in, menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara, “Ben Beşiktaş’la anlaştım” mesajını ilettiği belirtildi.

    Rosier, Galatasaray ı reddetti #2

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