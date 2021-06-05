Rosier’in menajeri: Spartak Moskova ile görüşmedik

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi isimlerden Valentine Rosier'in menajeri Spartak Moskova’nın ilgisi olduğu iddialarını yalanladı.

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, şampiyonlukta önemli rol oynayan Rosier’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

"SPARTAK MOSKOVA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Sporting Lizbon’a, Spartak Moskova teklifte bulunmuştu. Fransız oyuncunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Rosier'in menajeri Stephane Canar, verdiği demeçte, "Spartak Moskova ilgisi tamamen söylenti. Spartak temsilcilerinden herhangi birisi benimle iletişime geçmedi." sözlerini söyledi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Spartak Moskova'nın 5 milyon euroluk bonservis bedelini Sporting’e teklif ettiği Portekiz basını tarafından iddia edilmişti ancak Valentine Rosier'in menajerinin açıklamaları ile bu konu yalanlanmış oldu.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği yazıldı.

Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Fransız sağ bek, Rusya'ya gitmek istemediğini söylediği için transferin rafa kaldırıldığı da gelen haberler arasında.