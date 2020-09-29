Ruben Dias, Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu

Ruben Dias, Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu

Manchester City, Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi Ruben Dias'ı 68 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, yüksek maliyetli oyuncuları aldırmaya devam ediyor...

Maviler, Benfica'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Ruben Dias'ı 68 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine kattı. City, anlaşmaya göre 3.6 milyon euro da performans bonusu alabilecek.

OTAMENDI BENFİCA'YA VERİLDİ

Bu transferin bir parçası olarak da 32 yaşındaki Nicolas Otamendi ise Benfica'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibi, Arjantinli defans oyuncusu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

M.CİTY TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Dias, Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu. Portekizli oyuncu, geçen sezon Atletico Madrid'den transfer edilen Rodri'nin (62.8 milyon pound) unvanını ele geçirdi.

City, Bournemouth'tan Hathan Ake'yi 40 milyon Pound'a renklerine katmasına karşın; bu hafta sonu sahasında Leicester City'ye 5-3 yenilmiş; takımın defansının takviye edilmesi gerektiği yönünde beklentiler artmıştı.

Manchester City'nin listesinde Ruben Dias'la birlikte Napoli'den Kalidou Koulibaly, Sevilla'dan Jules Kounde ve Atletico'dan Jose Gimenez de bulunuyordu. City, Dias'ta karar kılarken; oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 80 milyon pound olduğu ve bunun Guardiola'nın ekibi için iyi bir anlaşma olduğu ifade edildi.

Benfica'nın kaptanlığını da yapan Dias ile daha önce Manchester United, Arsenal ve Juventus da ilgilenmişti.