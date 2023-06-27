Rui Costa'dan Fatih Terim'e Arda Güler telefonu Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde özellikle Fiorentina takımında kariyerinin altın sezonlarından birisini yaşayan Rui Costa, Arda Güler transferi öncesi eski hocasının görüşünü aldı.

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rui Costa'nın görüştüğü isim ise hem Fiorentina hem de Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim oldu.

Terim tavsiye etti

Rui Costa'nın Fatih Terim'i arayarak Arda Güler ile ilgilendiklerini söylediği ve oyuncu için "Görüşün nedir? Transfer etmemizi tavsiye eder misin" sorusunu yönelttiği öğrenildi. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm. Sakın kaçırmayın." dediği öğrenildi.

Benfica’nın da bunun üzerine Arda Güler’e resmi teklif yaptığı öğrenildi.