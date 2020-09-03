Ryan Babel ayrılmak istemiyor

Ryan Babel, Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmede maaş indirimini kabul etmedi ve takımdan ayrılmak istemediğini dile getirdi.

Galatasaray'da bu sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve kendisine takım bulması istenen Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istemiyor.

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesinde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.

"TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Babel'in maaşından kurtulmak isteyerek toplam maaş bütçesini dengelemek için bir adım daha atmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu ile yaptığı görüşmede "Takımdan ayrılmak istemiyorum, bu sezonu Türkiye'de geçirmek istiyorum ve takımın başarısı için gereken katkıyı yapmaya hazırım" cevabını aldı.

Ryan Babel'in transfer süreci için son ana kadar bekleme kararı alan Galatasaray yönetimi, Hollandalı futbolcu için tüm opsiyonları değerlendirecek.